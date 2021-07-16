Огромное количество штрафов в России за неправильную парковку свидетельствует, прежде всего, о безответственности и невнимательности многих водителей. Но иногда в том месте, где нельзя парковаться, не установлен соответствующий знак. Что делать в такой ситуации? К тому очень часто проблемы возникают в связи с нововведениями в законодательстве. Собственно поэтому так важно следить за тем, что изменилось […]